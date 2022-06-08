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Що відбувається у захопленій Луганській області і які плани у окупантів: відповідь ОВА

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Луганська область, Середа 08 червня 2022 14:58
Що відбувається у захопленій Луганській області і які плани у окупантів: відповідь ОВА Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Російські окупанти на 70% території Луганської області намагаються встановити свою "владу". Також вони збирають і спалюють українську літературу і знищують все, що пов'язано з Україною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти також переводять на свій "лнрівський" лад і перереєструють всі підприємства.

Гайдай не виключив, що окупанти можуть провести "референдум про приєднання" до Росії, у разі якщо захоплять всю Луганську область.

Глава Луганської ОВА заявив, що в регіоні не було таких знущань, як у Бучі та Ірпені.

"Тому що їм же потім з цими людьми жити, вони ж планують захопити і залишити собі ці території. Але все одно ставлення зневажливе", - додав він.

Гайдай підкреслив, що особливою жорстокістю відрізняються кадирівці і буряти.

Раніше повідомлялося, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що 95% території Луганської області контролює російська армія.

Крім того, зараз на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення. З них 15 тисяч - у Сєвєродонецькій громаді.

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