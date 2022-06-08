Що відбувається у захопленій Луганській області і які плани у окупантів: відповідь ОВА
Російські окупанти на 70% території Луганської області намагаються встановити свою "владу". Також вони збирають і спалюють українську літературу і знищують все, що пов'язано з Україною.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти також переводять на свій "лнрівський" лад і перереєструють всі підприємства.
Гайдай не виключив, що окупанти можуть провести "референдум про приєднання" до Росії, у разі якщо захоплять всю Луганську область.
Глава Луганської ОВА заявив, що в регіоні не було таких знущань, як у Бучі та Ірпені.
"Тому що їм же потім з цими людьми жити, вони ж планують захопити і залишити собі ці території. Але все одно ставлення зневажливе", - додав він.
Гайдай підкреслив, що особливою жорстокістю відрізняються кадирівці і буряти.
Раніше повідомлялося, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області.
Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що 95% території Луганської області контролює російська армія.
Крім того, зараз на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення. З них 15 тисяч - у Сєвєродонецькій громаді.