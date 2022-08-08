ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Програш Росії в Україні покладе край іншим конфліктам у світі, - Подоляк

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 10:52
Програш Росії в Україні покладе край іншим конфліктам у світі, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Програш Росії у війні проти України може покласти край іншим конфліктам у світі і зменшить підтримку інших авторитарних режимів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.

"Росія повинна програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих угруповань, що фінансуються в Європі Росією. Крім того, можна покласти край іншим конфліктам, таким як конфлікт в Сирії, і зменшити підтримку інших авторитарних режимів", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Європа повинна зрозуміти, що Росія в її нинішньому вигляді повинна припинити своє існування, і це має відбутися в Україні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Росії немає шансів здобути перемогу у війні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Сирія
NEWS
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна