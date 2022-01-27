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Програли – платіть. Збірна Гвінеї поверне гроші державі після вильоту з Кубка Африки

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Гвінея, Четвер 27 січня 2022 14:22
Програли – платіть. Збірна Гвінеї поверне гроші державі після вильоту з Кубка Африки Фото: збірна Гвінеї (twitter.com/fgfofficiel)
Автор: РБК-Україна

Після вильоту з Кубка африканських націй, збірна Гвінеї повернулася додому. Там на футболістів очікувала зустріч з керівництвом країни.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Президент Гвінеї, полковник Мамаді Думбуя в своїй резиденції зустрівся з футбольною збірною Гвінеї.

Перед початком турніру Думбуя пригрозив гравцям, якщо вони не виграють турнір, то їм доведеться повернути державі гроші вкладені в їхню підготовку до турніру.

В 1/8 фіналу збірна Гвінеї поступилася збірній Гамбії з рахунком 0:1, та вилетіла з турніру.

Як повідомляє журналіст Саддік Адамс, Думбуя пробачив команду та сказав що його слова були для мотивації команди, він розуміє що на створення команди потрібен час.

Але гроші, які дали команді на участь в чвертьфіналі, півфіналі та фіналі, доведеться повернути державі.

Зазначимо, що полковник Мамаді Думбуя прийшов до влади внаслідок військового перевороту в 2021 році.

1 жовтня 2021 року Думбуя прийняв присягу тимчасовим президентом.

Нагадаємо, що перед матчем Камерун - Коморські острови сталася трагедія, в якій загинуло 8 людей.

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