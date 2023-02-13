Для прохождения следующей зимы необходимо изменить текущую модель энергорынка, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Наша модель рынка электрической энергии не позволяет привлекать достаточно денег для ремонта энергетической системы. Поэтому если не будет изменена наша модель рынка электрической энергии и не будет адаптирована к условиям европейской модели, тогда действительно у нас будет следующий отопительный сезон тоже очень сложный", - сказал он.

По его мнению, сейчас власть и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны работать над усовершенствованием модели рынка с учетом затрат, которые несут энергетики в результате действий оккупантов.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии.