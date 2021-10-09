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Прохолодно, але сонячно: якою буде погода сьогодні в Україні

Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 9 жовтня на всій території України очікується суха і ясна погода. Температура вночі повітря в деяких регіонах впаде до -2 градусів, а вдень місцями підвищиться до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північних областях синоптики прогнозують вдень до + 11 +13 градусів, а вночі температура впаде до 0 + 2.

На заході стовпчики термометра вдень піднімуться + 12 +14 градусів, а вночі знизяться до +1 + 2 градусів.

У східних областях температура повітря вдень очікується в межах +11 +13, а вночі -1 + 1 градусів.

На півдні країни вдень синоптики обіцяють + 11 +15 градусів, а вночі +3 + 6.

Центральну частину країни вдень очікує до +11 +14, а вночі температура знизиться до 0 + 3 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме + 11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 + 3.

У Київській області вночі очікується місцями до -2.

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Погода в Україні