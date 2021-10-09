Прохолодно, але сонячно: якою буде погода сьогодні в Україні

Сьогодні, 9 жовтня на всій території України очікується суха і ясна погода. Температура вночі повітря в деяких регіонах впаде до -2 градусів, а вдень місцями підвищиться до +15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У північних областях синоптики прогнозують вдень до + 11 +13 градусів, а вночі температура впаде до 0 + 2.
На заході стовпчики термометра вдень піднімуться + 12 +14 градусів, а вночі знизяться до +1 + 2 градусів.
У східних областях температура повітря вдень очікується в межах +11 +13, а вночі -1 + 1 градусів.
На півдні країни вдень синоптики обіцяють + 11 +15 градусів, а вночі +3 + 6.
Центральну частину країни вдень очікує до +11 +14, а вночі температура знизиться до 0 + 3 градусів.
Сьогодні в столиці очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме + 11 +13 градусів, а вночі впаде до +1 + 3.
У Київській області вночі очікується місцями до -2.