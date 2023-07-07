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По просьбе военных. В Минобороны обратились к Telegram-каналам с важным призывом

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Администраторов украинских Telegram-каналов призывают не выкладывать новости с передовой день в день, ведь их читают оккупанты и после этого бьют по позициям наших бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Так, она обратилась ко всем Telegram-каналам, которые сообщают об оперативной ситуации на передовой.

"Не выкладывайте новости с фронта в онлайн режиме и день в день - наших накрывают сразу после этого. Ну такая специфика нашего врага", - написала она.

Маляр отметила, что о событиях на фронте следует сообщать после обнародования информации официальными спикерами - Генштаба, Минобороны и Объединенных стратегических группировок войск.

Замминистра обороны отметила, что они согласовывают информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованиями на местах.

Информационная тишина

Отметим, что соблюдение информационной тишины очень важно для работы украинских военных и проведения операции.

В то же время, разглашение о передвижении наших войск или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает защитникам удержаться на позициях.

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