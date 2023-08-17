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Прогреет до +32, но на западе кратковременные дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине прогнозируют жару в четверг, 17 августа. При этом в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине небольшая облачность.

Ночью в Карпатском регионе, днем в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°; днем 27-32°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области небольшая облачность, без осадков.

Температура по Киеву ночью 17-19°, днем около 30°. По области ночью 15-20°, днем 27-32°.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Украину накроют сильные магнитные бури

В августе в мире будут бушевать магнитные бури. Астросиноптик сообщал о приходе магнитной бури в Украину 16 августа. При этом шторм будет длиться не менее 3 дней.

Из-за магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту и еще ряд неприятных ощущений.

РБК Украина рассказывало, как защитить себя в опасные дни.

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