Проигрывать не умеют. Румыния пожаловалась в ФИФА на сборную Украины U-21: что произошло

Вратарь и хавбек 19 июня сыграли матч квалификации к Евро-2024 против сборной Мальты (1:0) в составе сборной Украины. В свою очередь 21 июня дуэт исполнителей сыграл за молодежку против Хорватии U-21 в первом туре группового этапа Евро-2023 среди 21-летних.

В регламенте ФИФА отмечено, что игрок сборной U-21 может принять участие в поединке после того, как с момента его последнего появления в составе главной команды пройдет 48 часов. Между стартовыми свистками матчей против Мальты и Хорватии U-21 прошло ровно двое суток, поэтому Трубин отдыхал чуть меньше указанного времени. Судаков же сыграл против балканцев финальные 7 минут и вписался в лимит.

Федерация футбола Румынии стремится получить разъяснение ФИФА по этому вопросу. Возможные санкции против Украины U-21 пока неизвестны. "Сине-желтые" выиграли оба стартовых матча молодежного Евро-2023 и досрочно вышли в плей-офф турнира. В частности, румыны минимально уступили ребятам Руслана Ротаню.

Вместе с украинской командой получить проблемы может и Грузия U-21. Защитник донецкого "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили вообще провел два матча в течение суток. 20 июня он сыграл 35 минут против Шотландии за национальную команду, а 21 июня вышел на 33 минуты против Португалии U-21.