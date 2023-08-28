Программу социального восстановления ветеранов нужно масштабировать на всю страну, - Кулинич

"По моей инициативе, в сотрудничестве с Минсоцполитики, программа социального восстановления ветеранов за средства областного бюджета запущена в Полтавской области! Это произошло впервые в Украине и мы уже получаем положительные отзывы от них и их семей", - отметил он.

По словам депутата, накануне вместе с министершей социальной политики Оксаной Жолнович, директором Департамента гуманитарного обеспечения Минобороны Назимом Агаевым, председателем Полтавского областного совета Александром Беленьким, председателем Полтавского ОВА Дмитрием Луниным и представителями местного самоуправления они посетили места реабилитации семей и их ветеранов. обратная связь" по результатам программы.

"Защитники, их жены и дети на протяжении пребывания постоянно работали со специалистами психологами Минобороны, получали реабилитационные процедуры и медицинское сопровождение. Основное, что с одобрением отмечают они - программа рассчитана именно на семейный формат. Потому что на войне страдает не только физическое и психическое здоровье защитников, страдают и их отношения, жены, дети, несущие на себе очень тяжелое бремя постоянных переживаний и отсутствия общения. А в случае получения ветераном тяжелых травм или инвалидности, всей семье фактически необходимо заново учиться многим вещам и привыкать к новым обстоятельствам", - добавил Олег Кулинич.

Народный депутат также акцентировал, что с ветеранами работали мультидисциплинарные команды, которые прошли специальную подготовку и профессионально разбираются в опыте участников боевых действий.

Кроме того, Кулинич подчеркнул, что важным шагом для Украины стало масштабирование этой программы на государственный уровень.

"Стремимся, чтобы эта программа, во-первых, продолжалась и развивалась на уровне Полтавской области и ее общин, а во-вторых, была масштабирована на все государство. Для этого нужно работать с Кабмином, непосредственно привлекать Министерство финансов и профильный комитет Верховной Рады. Результатом в перспективе должно стать постановление КМУ, выделение финансирования и проведение серьезной организационной работы по всему государству с тем, чтобы запустить услугу в других областях", - констатировал парламентарий.

По его словам, успешно проведен пилотный проект в этом направлении и в отношении другой категории защитников, на который он привлек частные средства.

Также Кулинич добавил, что идет работа над тем, чтобы использовать в услуге социальное восстановление и опыт других стран, в том числе Израиля, который находится в состоянии войны десятками лет.