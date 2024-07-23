Программу "Метинвеста" по адаптации ветеранов признали лучшей в Украине

Рейтинг охватывал 50 крупнейших работодателей, победителей которого определяло экспертное жюри и специальных номинаций, лидеров которых определяла редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и делового портала Delo.ua.

В десятку крупнейших работодателей Украины также вошли "Новая почта", Группа ДТЭК, "Kernel", "Киевстар", "Филипп Моррис в Украине", ПУМБ, "АрселорМиттал Кривой Рог", МХП и "Астарта-Киев".

Критериями оценки участников специальных номинаций стали масштабность проекта, наличие дополнительных условий для благосостояния и безопасности персонала, образовательная составляющая проекта и инновационность. Директор по корпоративным коммуникациям группы "Метинвест" Олег Давыденко принял участие в панели "Роль работодателя в адаптации, реинтеграции и социализации ветеранов", состоявшейся после награждения победителей спецноминаций.

По словам Давиденко, работа с ветеранами в Метинвесте начинается еще во время мобилизации сотрудников, с которыми постоянно поддерживают связь. Когда ветераны возвращаются на работу, компания работает не только с ними, но и с их семьями.

Перед тем, как начинать программы поддержки бывших военных, "Метинвест" провел опрос ветеранов, чтобы узнать, какая помощь им нужна. И выяснил: для ветеранов важно, чтобы коллеги с ними общались и во время прохождения военной службы.

"Коллектив должен быть готов к общению – и когда сотрудник мобилизован, и когда он возвращается. Вовлеченность крайне важна. Это может сделать руководитель — пообщаться, объяснить. Поэтому здесь очень эмпатическая история, когда сначала ветеран проходит через человека, а дальше уже через процедуры ", – объяснил Олег Давиденко.

Он отметил, что компания делает акцент на двух основных направлениях — социальной адаптации ветеранов, в частности психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности, обучении и переквалификации. К примеру, желание получить высшее образование в университете "Метинвест Политехника" в этом году выразило более 15 ветеранов.

Напомним, ранее группу "Метинвест" СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой «белой» зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году "Метинвест" перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн. 981 тыс. грн.

Директор по корпоративным коммуникациям "Метинвеста" отметил, что к работе на предприятия компании вернулось около тысячи ветеранов. И добавил, что "Метинвест" готов трудоустраивать всех ветеранов, для которых у компании есть 4 тысячи вакансий.