Программу дешевых кредитов расширили на предприятия, разрушенные во время войны

Кабинет министров расширил программу удешевления кредитов "5-7-9". Бюджетные средства пойдут на финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Согласно принятому решению, предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн гривен (без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки). Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться государственной гарантией. Условия получения кредита: производственные мощности предприятия разрушены полностью или частично или украдены в результате войны или оккупации (что подтверждено документально);

предприятие вело хозяйственную деятельность в течение года до широкомасштабного наступления РФ (что подтверждено данными годовой финотчетности по состоянию на 1.01.2022 г.);

восстановительные производственные мощности расположены не ближе 50 км от зоны боевых действий, не находятся под оккупацией.