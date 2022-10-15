Программу дешевых кредитов расширили на предприятия, разрушенные во время войны
Кабинет министров расширил программу удешевления кредитов "5-7-9". Бюджетные средства пойдут на финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Согласно принятому решению, предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн гривен (без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки). Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться государственной гарантией.
Условия получения кредита:
- производственные мощности предприятия разрушены полностью или частично или украдены в результате войны или оккупации (что подтверждено документально);
- предприятие вело хозяйственную деятельность в течение года до широкомасштабного наступления РФ (что подтверждено данными годовой финотчетности по состоянию на 1.01.2022 г.);
- восстановительные производственные мощности расположены не ближе 50 км от зоны боевых действий, не находятся под оккупацией.
Напомним, что на программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд гривен. По состоянию на конец сентября 2022 года с начала реализации программы (февраль 2020) украинские предприятия получили более 48 тысяч доступных кредитов на общую сумму 142,6 млрд гривен.