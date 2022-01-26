Для програми "економічний паспорт" потрібні колосальні кошти, яких країна не має, - експерти

Ініціатива "економічного паспорта", яка передбачає відрахування коштів з бюджету до Фонду майбутніх поколінь, має багато противників. Критика має підстави, адже ця програма вимагатиме колосальних витрат, які створять у держбюджеті величезну дірку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал на сайті Мінфіну.
"Одна з головних претензій - свідоме формування нової діри в бюджеті. Наразі левова частка ренти на користування надрами спрямовується на фінансування видатків загального фонду скарбниці. Відповідно, вилучення цих коштів означатиме додатковий дефіцит бюджету", - пояснює видання.
За попередніми оцінками, бюджетні витрати у формі внесків до Фонду можуть у 2030 р. становити близько 1% ВВП на рік. Це приблизно одна десята видатків Пенсійного фонду, або третина видатків на оборону сьогодні. І це - великі гроші.
"Витрати на Фонд будуть просто колосальними. За розрахунками Ольги Полуніної, менеджер DiXi Group з питань сталого розвитку через 18 років державі потрібно буде щорічно резервувати від 149,64 до 257,34 млрд грн (з урахуванням тенденції спаду народжуваності в наступні роки сума може зменшуватися)", - пишуть автори матеріалу.
Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на здобуття освіти чи покупку житла.
Повернувшись на роботу після новорічних свят, депутати спробували включити ці проекти до порядку денного, але ініціатива провалилася: забракло голосів.
Раніше народний депутат, член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна заявила, що "економічний паспорт" - це чистий популізм і передвиборча ініціатива президента, розплачуватися за який доведеться багатьом поколінням.
У свою чергу економіст Борис Кушнірук заявив, що запровадження цієї програми в умовах дефіциту держбюджету призведе до нарощування держборгу та кризи в економіці України.