За програмою Зеленського вперше за 50 років відремонтували дорогу до Ічнянського природного парку

Дорога сполучає дві регіональні траси Р-67 "Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин" і Р-68 "Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці" з національною Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка", забезпечує рух транзитного транспорту, в тому числі великовагового вантажного. Траса веде до культурних пам’яток та об’єктів природно-заповідного фонду.

Загалом планується зробити 45 кілометрів дороги Т-25-27 від Нового Бикова до Монастирища. Роботи на трасі стартували у жовтні минулого року.

"Дорога ремонтується уперше за 50 років з часу її побудови. Прогресуюча ямковість, сітка тріщин, викривлення покриття та суцільні руйнування тривалий час створювали суттєвий дискомфорт для водіїв. Аби проїхати ці 45 кілометрів, треба було витратити не менше години", - йдеться у дописі.

Мета ремонту - посилити дорогу та зробити її більш витривалою до сучасних транспортних навантажень. Старий зношений шар дорожнього покриття знімається на 10 см, влаштовується нова більш жорстка основа зі щебеневої суміші укріпленої цементом товщиною 22 см. Зверху укладається два шари асфальтобетону: вирівнюючий - 12 см, верхній - 5 см.

Узбіччя будуть укріплені на ширину 1 м. Також проводитиметься розчистка та ремонт водопропускних труб, оновлення мостів. Для комфорту водіїв та пасажирів зроблені заїзні кишені та зупинки для транспорту, встановлено нові автопавільйони. Для безпеки дорожнього руху встановлюються дорожні знаки, бар'єрне огородження, напрямні пристрої, влаштовано штучне освітлення в населених пунктах.