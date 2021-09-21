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За програмою Зеленського на прикордонній дорозі "Яворів-Грушів" перебудували 3 мости

Автор: Наталія Гурковська

На Львівщині завершили капітальний ремонт мосту через річку Ретичин на автомобільній дорозі Т-14-20 "Яворів - Грушів" поблизу с. Нагачів, км 7+316. Це третя переправа у складі траси на підходах до українсько-польського кордону, яку відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

“Ми капітально відремонтували та перебудували зведені ще у 1970 році три мости на дорозі "Яворів - Грушів" поблизу села Нагачів. Пройшло понад пів століття з моменту їх будівництва до першого капітального ремонту”, - зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Автошлях Т-14-20 став першим готовим об’єктом у рамках проєкту “Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону”.

У ході відновлення на штучних спорудах провели демонтаж пошкоджених елементів, влаштування прогонової будови та берегових опор, уклали дорожній одяг та встановили перильне та бар’єрне огородження. В рамках проєкту робочі підрядної організації ТзОВ “Дрог-Буд” також влаштували тротуари та провели заходи з безпеки дорожнього руху.

Впродовж 2021 року на Львівщині в рамках президентської програми "Велике будівництво" відремонтували уже 8 переправ на автомобільних дорогах державного значення.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.

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Велике будівництво