За програмою президента тестують потяг Stadler FLIRT для приміського сполучення Києва

Поїзди такого класу компанія планує використовувати на маршрутах приміського сполучення у Києві, Дніпрі, Харкові в рамках проєкту City Express, який є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Перші потяги "Укрзалізниця" планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.

Відео процесу тестування УЗ розмістила на своїй офіційній Facebook-сторінці.

"Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проєкту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання - розвантажити в’їзди до столиці та скоротити час поїздок до робочих місць мешканців із міст-сателітів столиці", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Закупівля таких поїздів буде проводитися за міжнародним тендером. Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.

Загалом Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

У подальших планах - реалізація City Express у Дніпрі та Харкові.

Максимальна швидкість електропотягу Stadler FLIRT - 160 км/год. У ньому 262 місця для сидіння 1-го та 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільної категорії та людей з інвалідністю. Рухомий склад облаштований пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, вся інформація продубльована шрифтом Брайля.

Stadler - міжнародна компанія з виробництва залізничних транспортних засобів (Буснанг, Швейцарія). Заснована в 1942 році, на сьогодні має понад 8500 співробітників та більш ніж 50 відділень сервісу.