За програмою "Велике будівництво" в обласних клінічних лікарнях збудують гелікоптерні майданчики
Міністерство охорони здоров'я спільно із Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією України та ДСНС України запускають експериментальний проєкт аеромедичної евакуації. Його інфраструктурну складову забезпечить програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
"В екстреній медицині існує правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті", - розповів він.
За словами міністра, у рамках нового проєкту диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання щодо аеромедичної евакуації хворих із невідкладними станами.
"У рамках програми президента України "Велике будівництво" на 2022-2023 роки в рамках покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачаємо будівництво гелікоптерних майданчиків у кожній обласній клінічній лікарні в кожному регіоні нашої країни", - зазначив Ляшко.
Голова МОЗ наголосив на тому, що розвиток аеромедичної евакуації - це не тільки вдосконалення цивільної медичної допомоги, а й один із етапів реалізації Воєнно-медичної доктрини.
В екстренній медицині існує правило «золотої години». Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного...Posted by Віктор Ляшко on Tuesday, September 14, 2021
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав старт зведенню сучасної обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську, яку створюють за програми "Велике будівництво".