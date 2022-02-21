Програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО зводиться до курсів водіїв, - нардеп

"Ще одне важливе питання, яке дуже гостро стоїть на сьогодні - це захист наших військових. В першу чергу, мова йде про психологічну та соціальну реабілітацію. Адже поствоєнний синдром ще довго буде присутнім у нашому житті", - зазначив Кулініч.

Зі слів депутата, на сьогодні в Україні діють лише п’ять центрів соціально-психологічної реабілітації на всю країну.

"Заходами з психологічної реабілітації буде охоплено лише 5 тисяч ветеранів АТО, а послугами з санаторно-курортного лікування - 7 тисяч ветеранів. А водночас щонайменше 240 тисяч учасників АТО чекають професійної психологічної та соціальної допомоги", - зазначив парламентар.

Він пояснив, що проблема полягає в тому, що ветерани АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах загального профілю, але їм потрібні спеціалізовані заклади, яких на сьогодні майже немає в державі.

Олег Кулініч переконаний, що заклади для реабілітації військових повинні бути створені в кожному обласному центрі, а в ідеалі - в кожній громаді.

"Водночас, країні потрібна більш комплексна і дієва національна програма з реабілітації ветеранів, яка б підняла важливість їх адаптації до нормального життя на загальнодержавний рівень. Тому акцентую Кабінету міністрів та профільних міністерств на необхідності у найкоротші терміни активізувати заходи для підтримки військових ветеранів", - озвучив свою вимогу голова депутатської групи "Довіра".