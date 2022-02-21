RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО зводиться до курсів водіїв, - нардеп

Автор: Артем Горовенко

Державна програма соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО, яка реалізується з 2015 року, на 80% зводиться до проходження курсів підготовки водіїв, чого явно недостатньо для повернення людей до нормального професійного життя.

Про це заявив народний депутат, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч під час погоджувальної ради парламенту.

"Ще одне важливе питання, яке дуже гостро стоїть на сьогодні - це захист наших військових. В першу чергу, мова йде про психологічну та соціальну реабілітацію. Адже поствоєнний синдром ще довго буде присутнім у нашому житті", - зазначив Кулініч.

Зі слів депутата, на сьогодні в Україні діють лише п’ять центрів соціально-психологічної реабілітації на всю країну.

"Заходами з психологічної реабілітації буде охоплено лише 5 тисяч ветеранів АТО, а послугами з санаторно-курортного лікування - 7 тисяч ветеранів. А водночас щонайменше 240 тисяч учасників АТО чекають професійної психологічної та соціальної допомоги", - зазначив парламентар.

Він пояснив, що проблема полягає в тому, що ветерани АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах загального профілю, але їм потрібні спеціалізовані заклади, яких на сьогодні майже немає в державі.

Олег Кулініч переконаний, що заклади для реабілітації військових повинні бути створені в кожному обласному центрі, а в ідеалі - в кожній громаді.

"Водночас, країні потрібна більш комплексна і дієва національна програма з реабілітації ветеранів, яка б підняла важливість їх адаптації до нормального життя на загальнодержавний рівень. Тому акцентую Кабінету міністрів та профільних міністерств на необхідності у найкоротші терміни активізувати заходи для підтримки військових ветеранів", - озвучив свою вимогу голова депутатської групи "Довіра".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини АТОВерховна рада