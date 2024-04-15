К программе кэшбека "Покупай украинское" привлекли Mastercard

Министерство экономики Украины и международная технологическая компания Mastercard подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики "Сделано в Украине", предусматривающий возврат части денег за покупку украинских товаров.

"Наше сотрудничество с министерством предусматривает реализацию широкого круга инициатив, среди которых и техническая реализация программы национального кэшбека, над которой мы уже плодотворно работаем", - сказала Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Согласно меморандуму предусмотрено сотрудничество сторон, в частности, в сферах:

поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе по совершенствованию цифровых процессов ведения бизнеса (цифровые решения для приема платежей, выдачи электронных квитанций, повышение осведомленности об инновационных финансовых тенденциях);

экспертного и технологического партнерства в реализации программы национального кэшбека на украинские товары в рамках поддержки платформы "Сделано в Украине";

поддержки коммуникационных кампаний Минэкономики для малых и средних предприятий с целью повышения конкурентоспособности.

Программа кэшбека "Покупай украинское"

Президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине" 26 февраля заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты за товары и услуги, произведенные в стране. По его словам, соответствующее поручение правительству сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в этом году.

Mastercard

Mastercard - это международная платежная система, осуществляющая обслуживание финансовых и платежных транзакций через банковские карты, соответствующие ее стандартам. Организация Mastercard Worldwide не выдает карты напрямую потребителям, но предоставляет лицензии банкам и финансовым учреждениям для выпуска карт Mastercard и обслуживания платежей через эту систему.

Карты Mastercard могут быть дебетовыми, кредитными или предварительно уплаченными. Они принимаются для оплаты товаров и услуг в торговых точках и в Интернете более чем в 210 странах мира. Карты Mastercard также могут быть использованы для снятия наличных денег в банкоматах и для осуществления различных финансовых операций, таких как переводы средств и оплата счетов.

Mastercard является одной из самых больших платежных систем в мире, вместе с Visa. Она имеет свои собственные правила и стандарты безопасности для обеспечения защиты личной информации и безопасности платежей для пользователей карт Mastercard.