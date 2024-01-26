Программа "єВідновлення". Украинцы смогут отстроить дом на собственном участке

"С момента запуска сцены мы неоднократно подчеркивали владельцев разрушенных частных домов, что у них будет два варианта на выбор - либо для получения сертификата жилья для обмена квартирой, либо средства для реконструкции нового один. Граждане, которые выбрали сертификаты, уже начали получать свои квартиры, и те, кто хочет продолжать жить в доме на своей земле, теперь смогут построить их там", - объяснил Шуляк.

Алгоритм подачи заявления неизменен для строительства дома на собственном участке прежний:

Обновите "Дію";

Откройте приложение и пункт "єВідновлення";

Заявление о выплате и выбор типа компенсации;

Пункт – денежная выплата.

"Далее ждите 30 дней, пока комиссия органа местного самоуправления учтет характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации. Выплаты будут начислены позже. Ожидайте, мы обязательно сообщим", - говорится в сообщении.

Затем необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект и предоставить уведомление о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении денег на карту.

Вырученные средства можно потратить только на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы.

Следует заметить, что компенсация поступит двумя траншами по 50%. Между ними предстоит подать промежуточный отчет.

"Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, подавайте одно совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей" - говорится в сообщении.

Программа "єВідновлення"

В прошлом году в Украине дали старт программе "єВідновлення". Она позволяет получить до 200 тыс. грн компенсации тем, у кого зафиксировано повреждение жилья в связи с обстрелами. Кроме того, с лета выплаты могут получить и владельцы разрушенного жилья. На данный момент карту для получения выплат можно открыть более чем в 10 банках Украины.

Для подачи заявления о компенсации достаточно сделать несколько кликов в приложении "Дія". Подробнее о том, как подать заявку и получить выплаты – читайте в материале РБК-Украина.

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