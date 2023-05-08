Программа "Доступные лекарства". Как сэкономить на лечении хронических болезней

Благодаря программе "Доступные лекарства" люди с хроническими заболеваниями могут получить жизненно необходимые препараты бесплатно или с меньшей доплатой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черкасской ОВА.
Несмотря на войну программа “Доступное лекарство” расширяется. А препараты для лечения хронических заболеваний становятся более доступными.
За время полномасштабной войны программа расширилась по трем новым направлениям:
Проверить, какие именно лекарства включены в программу реимбурсации и какие полностью безвозмездные, а какие с доплатой, можно в Реестре по ссылке.
Обратиться к врачу:
По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения и выпишут первый рецепт. Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи:
После получения бумажного или электронного рецепта необходимо найти аптеку, которая отпускает лекарства по программе "Доступные лекарства".
Напомним, мы писали, как найти аптеку, отпускающую медикаменты по программе "Доступные лекарства".
Мы также сообщали, что в Украине полноценно заработал электронный рецепт на лекарства.
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