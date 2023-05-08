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Программа "Доступные лекарства". Как сэкономить на лечении хронических болезней

Фото: программа "Доступное лекарство" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Благодаря программе "Доступные лекарства" люди с хроническими заболеваниями могут получить жизненно необходимые препараты бесплатно или с меньшей доплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черкасской ОВА.

Несмотря на войну программа “Доступное лекарство” расширяется. А препараты для лечения хронических заболеваний становятся более доступными.

За время полномасштабной войны программа расширилась по трем новым направлениям:

  • болезнь Паркинсона;
  • комбинированные препараты для лечения хронического обструктивного заболевания легких;
  • иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплантационном периоде.

Проверить, какие именно лекарства включены в программу реимбурсации и какие полностью безвозмездные, а какие с доплатой, можно в Реестре по ссылке.

Как получать препараты по программе "Доступные лекарства"

Обратиться к врачу:

  • в случае сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы - к семейному врачу, терапевту или педиатру;
  • для лечения расстройств психики и поведения - к психиатру;
  • для лечения эпилепсии - к психиатру или неврологу;
  • для лечения несахарного или инсулинозависимого диабета - к эндокринологу;
  • при болезни Паркинсона - к неврологу;
  • для получения иммуносупрессивных препаратов - трансплант-координатор.

По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения и выпишут первый рецепт. Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи:

  • семейный врач;
  • терапевт;
  • педиатр.

После получения бумажного или электронного рецепта необходимо найти аптеку, которая отпускает лекарства по программе "Доступные лекарства".

Напомним, мы писали, как найти аптеку, отпускающую медикаменты по программе "Доступные лекарства".

Мы также сообщали, что в Украине полноценно заработал электронный рецепт на лекарства.

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