Прогноз по свету. Когда отключений станет меньше и ждать ли улучшений на этой неделе

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Каковы прогнозы и будет ли меньше отключений уже на этой неделе

Украинцам приходится жить в режиме жестких отключений света. Основные причины - ремонты в системе генерации, рост потребления из-за жары, ограничения в импорте и слабая экономия. Призыв экономить за счет отказа от кондиционеров не сработал, а эффект, если и есть, то незначительный.

Тем не менее в ближайшее время ситуация может улучшиться. Премьер Денис Шмыгаль надеется на третью декаду июля.

"В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - заявил он в минувший вторник.

На днях глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что предпосылки для такого сценария есть. Первая - это задействование дополнительных мощностей, второй - прогнозируемый спад жары и снижение нагрузки на энергосистему. Нужно подождать полторы-две недели.

"В третьей декаде июля действительно станет немного легче. Это будет зависеть от того, спадет ли жара... Действительно должно стать немного легче, потому что будут включены дополнительные генерационные мощности", - добавил он.

При этом и.о. генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк в эфире телемарафона сказал, что улучшения возможны уже на этой неделе. Когда именно - в начале или в конце - сказать сложно. Все зависит от выхода генерации из ремонтов, но есть надежда, что "все почуствуют улучшение" к концу недели.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что вряд ли стоит надеяться на значительные улучшения на этой неделе.

"Для меня, например, больше доверия вызывает информация "Укрэнерго". Потому что "Укрэнерго" контролирует все данные в энергосистеме относительно состояния, наличия мощностей, дефицита и так далее. В принципе, я склонен полагать, что ситуация может улучшиться в конце июля. Это еще не значит, что улучшится, но такая вероятность есть. Где-то через неделю", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

На какие факторы опираются прогнозы

На подконтрольной Украине территории находятся три атомные электростанции, которые суммарно имеют девять энергоблоков. Хмельницкая АЭС эксплуатирует два блока по 1000 МВт, Южноукраинская АЭС - три блока по 1000 МВт, Ровенская АЭС - четыре блока: два по 1000 МВт и два по 420 МВт.

Отметим, оккупированная с марта 2022 года россиянами Запорожская АЭС (самая крупная атомная станция в Европе) имеет шесть блоков по 1000 МВт. То есть по факту больше половины из нынешнего дефицита в 9 ГВт можно было бы покрыть за ее счет, если бы она была под контролем Украины и работала на полную мощность.

Особенность эксплуатации атомных блоков в том, что раз в год их выводят на плановые ремонтно-восстановительные работы, в ходе которых также проходит загрузка/выгрузка ядерного топлива. Как правило, длятся они с весны по осень, чтобы подойти к отопительному периоду в максимальной готовности.

Согласно сообщениям "Энергоатома", на середину июля работы прошли как минимум на четырех блоках, в том числе на трех "тысячниках" (по 1000 МВт). В конце марта в сеть подключили "тысячник" Хмельницкой АЭС, в мае - два энергоблока, в начале июня еще один. Причем по большей части работы удавалось завершить на несколько дней ранее запланированных сроков.

Соответственно, объемы отключений света зависят от графика ремонтной кампании на АЭС.

"На сегодня три блока находятся в ремонте, другие работают не на полные мощности. Где-то компания "Энергоатом" работает не на полные мощности, на уровне 50-60% от имеющихся", - отметил Омельченко.

Еще один фактор - аномальная жара. Как говорили в "Укрэнерго", помимо нехватки генерации дефицит в энергосистеме вызван погодой. Из-за жары растет потребление, поэтому вводили по три и четыре очереди отключений.

Отключение одной очереди означает возможное отсутствие света до 4 часов в сутки, двух - до 8 часов, трех - до 12 часов, четырех - до 16 часов, пяти - до 20 часов. Подробнее о механизме очередей читайте по ссылке.

На прошлой неделе в Киеве было сразу три температурных рекорда. В частности, минимальная температура 11 июля не опускалась ниже +21,7, максимальная достигла +34,2, а среднесуточная в +28,1 оказалась самой высокой для этого дня за всю историю наблюдений.

Жара обусловлена мощным антициклоном с юга, который блокирует поступление прохладного воздуха. Прогнозируется, что пиковая жара продлится как минимум до 16 июля, а уже с 19-20 числа возможно ослабление температурных показателях в западных и северных областях.

"Я смотрю на прогноз погоды и пока не вижу снижение температуры. В один из дней будет до +37. Поэтому в принципе на этой неделе маловероятно, что могут снизиться ограничения по свету. Возможно, разве что на выходных", - добавил собеседник.

Чего ждать в августе-октябре и что может радикально все изменить

По словам главы "Укрэнерго" Кудрицкого, ситуация будет улучшаться постепенно. По его словам, в ближайшие недели станет легче, а в августе, сентябре и октябре отключений будет меньше.

Владимир Омельченко подчеркивает, что все прогнозы - лишь теоретические.

"Сентябрь-октябрь ми можем пройти с минимумом ограничений. Но практика может оказаться совсем другой. Потому что удары по объектам энергетики не прекратились. И российские пропагандисты намекнули на подготовку ударов по Киевской ГЭС, Каневской дамбе и так далее. Они подводят обоснование для новых атак. Они возможны, мы знаем, что у нас за враг, и в случае таких событий ситуация с нашими прогнозами радикально изменится", - сказал он.

В пятницу представитель МИД России Мария Захарова выступила с абсурдным заявлением, в котором обвинила Украину в якобы планах разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Похожим образом россияне действовали в 2023 году и в итоге разрушили дамбу Каховской ГЭС. Предполагается, что удары по вышеуказанным дамбам могут привести к значительному подтоплению Киева и Черкасс.

Если не будет новых атак на энергетические объекты, то можно надеяться, что август пройдет без отключений в "светло-серых зонах".

"При условии, что дополнительно заработают хотя бы 1,5 ГВт мощностей и снизится жара. Тогда можно надеяться, что будут отключать не более чем в две очереди сразу. А это значит, что у нас будет электрическая энергия в "светло-серых зонах". Если обстрелов не будет дольше, то есть шанс, что период с середины августа и до начала октября мы пройдем без графиков отключений. Но это относится к идеальному сценарию", - подытожил эксперт.

Отметим, с ноября дефицит в энергосистеме снова увеличится. Подробнее об этом и о том, что будет с графиками после похолодания, читайте в материале "Отключения света зимой. Спасет ли украинцев импорт электроэнергии из Европы".

При подготовке материала использовались: заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, и.о. гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артема Мартынюка, комментарий директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.