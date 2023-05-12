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Прогноз НБУ предполагает повышение тарифа для населения уже в этом году

Фото: прогноз НБУ предусматривает повышение тарифа для населения уже в этом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В этом году могут повысить тарифы для населения, но этот процесс будет сопровождаться расширением социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на инфляционный отчет Национального банка Украины (НБУ) за апрель.

"На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять прежде правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", - говорится в нем.

В то же время, прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в текущем году.

"Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться в течение нескольких лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки", - подчеркнули в НБУ.

Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает лишь четверть ее стоимости.

Напомним, по данным НБУ, банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего – на ипотеку.

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