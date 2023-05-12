Прогноз НБУ предполагает повышение тарифа для населения уже в этом году

"На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять прежде правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", - говорится в нем.

В то же время, прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в текущем году.

"Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться в течение нескольких лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки", - подчеркнули в НБУ.

Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает лишь четверть ее стоимости.