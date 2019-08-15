Профспілки висунули кандидатів на посаду нового керівника Мінрегіонбуду

На круглому столі 14 професійних і громадських об'єднань озвучили своїх кандидатів на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз "Українського клубу нерухомості" (URE Club), який виступив організатором круглого столу.

Як повідомляється, тепер вони готуються до їх обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, а також планують представити главі держави свою програму необхідних галузевих реформ.

"Зараз обговорення кандидатів на посади керівників міністерств справедливо знаходиться в публічній площині. Тому професійне співтовариство будівельної галузі приєдналося до цього процесу, напрацювавши ряд пропозицій, які можуть стати вагомими при виборі нового керівника Мінрегіонбуду", - заявила співзасновник URE Club Ольга Соловей.

Під час обговорення потенційних кандидатів були названі прізвища найбільш професійних представників галузі, які здатні забезпечити сталий розвиток і поглибити реформи в області - Олексій Чернишов, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, Лев Парцхаладзе, перший заступник міністра Мінрегіонбуду, Ігор Лисов, екс-заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради VI скликання і Олена Шуляк, народний депутат України, співвласниця компанії Midland Development.

Учасники круглого столу відзначили, що персоналії не так важливі, якщо запропонований президентом глава профільного міністерства буде відповідати певним критеріям, сформованим учасниками зустрічі і за умови продовження стратегічних цілей і напрацювань галузі.

При обговоренні кандидатів, за даними прес-релізу, учасники професійних спільнот користувалися такими принципами: 1) новий міністр повинен бути поза політичної кон'юнктури, 2) досвід успішної роботи в галузі не менше 10 років, 3) відсутність будь-яких корупційних скандалів, прямо або побічно пов'язаних з кандидатом, 4) особисте бачення стратегії розвитку галузі на найближчі 5-10 років, 5) менеджерські здібності: здатність сформувати команду з професіоналів ринку.

Як зазначив під час круглого столу президент Союзу виробників будівельних матеріалів Іван Салія, будівельна галузь є ключовою складовою економічного розвитку будь-якої країни, а в українських реаліях, будівництво, по суті, одна з небагатьох сфер, яка дає стабільних розвиток країни.

Іван Салій повідомив, що учасники круглого столу ініціюють відкриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським для обговорення існуючих проблем і подання головних задач по реформуванню галузі.

"Професійна спільнота зацікавлена у відкритому діалозі, який би дозволив висловити не тільки побажання щодо майбутнього глави Мінрегіонбуду, але і представити свою програму вкрай необхідних галузевих реформ", - підсумував він.