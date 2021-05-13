Профспілки транспортників вимагають під Київрадою підняти вартість проїзду до 25 грн

Учасники мітингу тримають плакати із написами "Наведіть порядок у цінах на проїзд", "Чесні тарифи - безпечний проїзд", "Врятуйте транспортну систему", "Краще стояти, ніж так їздити" тощо. Вони сподіваються, що депутати Київської міської ради відреагують.

Детально свої вимоги працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" виклали у зверненнях, яке оприлюднили напередодні у Facebook.

Зокрема, у зверненні "Метрополітену" йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення 3000 працівників на 4-денний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

"Ми бачимо два можливих шляхи розв’язання цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів. Минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 мільярд 175 мільйонів гривень. За прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток у 3 мільярди 421 мільйон гривень. Водночас згідно з розрахунками на 2021 рік, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн. При цьому на сьогодні дохід від 1 пасажира складає 6,38 коп., а перевезення загальнодержавних пільгових категорій не компенсується", - зазначено у заяві.

У зверненні працівників "Київпастрансу" також йдеться про необхідність підвищити тарифи на проїзд, щоб уникнути накопичення заборгованості підприємства.

"За розрахунками КП "Київпастранс" планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою - 71,72 грн. Таке масштабне здорожчання не могло не позначитися на вартості перевезення пасажирів. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою. Тобто, існуючі тарифи 8,00 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємства", - вважають транспортники.

У обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить - безпечні перевезення.

Наразі засідання Київської міської ради триває.