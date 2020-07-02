Профспілки і роботодавці попередили Шмигаля про масові скорочення в хімгалузі

Федерація роботодавців України і Федерація профспілок звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою захистити інтереси українських виробників мінеральних добрив і не допустити масового скорочення працівників на вітчизняних підприємствах.

Про це йдеться у спільному листі ФПУ та ФПУ до Дениса Шмигаля, текст якого опублікували "Українські новини".

Голови федерацій нагадують, що згідно з даними Держстату в I кварталі 2020 року економіка України показала тривожні результати - великі та середні підприємства закінчили квартал з 4,9 млрд гривень збитку (проти 11,1 млрд гривень прибутку у 1 кварталі 2019), реальний ВВП скоротився на 1,3%, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становить лише 58,7%.

Профспілки і роботодавці заявляють, що в цих умовах Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про відмову від введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив, що тягне за собою масове скорочення робочих місць в українській хімічній промисловості.

"На тлі вищезгаданих тенденцій у вітчизняній економіці і після багаторазових декларацій уряду про необхідність підтримки вітчизняного виробника, МКМТ приймає рішення, яке повністю суперечить інтересам держави", - йдеться в листі.

Заявники повідомляють прем'єр-міністру, що на всіх підприємствах по виробництву азотних і комплексних мінеральних добрив, незалежно від форми власності, вже оголошено про скорочення 5% робочих місць.

"У разі відсутності виваженої політики держави щодо імпорту добрив в Україну та захисту національного ринку, адміністрації підприємств будуть змушені додатково скоротити близько 40% працівників до кінця поточного року", - йдеться в листі.

За розрахунками профспілок і ФПУ, на українських підприємствах хімічної галузі під загрозою звільнення перебуває близько 7600 осіб.

"Люди втратять зарплати і можуть емігрувати в пошуках роботи, держава втратить робочі місця і внутрішнє виробництво, а місцевих бюджетів – податкові надходження", - йдеться в листі.

Загальні представницькі органи роботодавців і об'єднань профспілок просять терміново провести консультації під головуванням Шмигаля з метою врегулювання захисту інтересів національного товаровиробника, збереження робочих місць і запобігання поширення бідності серед робітників.

Нагадаємо, 22 червня МКМТ винесла рішення по спеціальним розслідуванням щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив незалежно від країни походження та експорту, вирішивши не застосовувати спеціальні заходи.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявляло, що має намір ініціювати введення квот на імпорт мінеральних добрив за результатами спеціальних розслідувань.

Директора хімічних підприємств заявили про політичний тиск на МКМТ з боку імпортерів російських добрив, і заявили про загрозу масових скорочень співробітників у випадку, якщо уряд відмовиться від введення захисних заходів.