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Профспілки хімпідприємств вимагають від Кабміну переглянути рішення щодо імпорту міндобрив

Автор: РБК-Україна

Профспілкові організації і працівники хімпідприємств готуються до акцій протесту

Профспілкові організації вітчизняних хімічних підприємств заявляють про підготовку масових акцій протесту в містах розташування хімічних підприємств і в Києві у разі, якщо не будуть переглянуті рішення щодо імпорту мінеральних добрив в Україну з урахуванням позицій і потреб трудових колективів і профспілок.

Про це йдеться у відкритому зверненні Союзу хіміків України, Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України за підсумками зустрічі, яка пройшла в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 22 липня.

"Ми вимагаємо, щоб на тлі економічної кризи, різкого підвищення закупівельних цін на аграрну продукцію, стрімкого падіння промвиробництва в країні, були забезпечені нормальні умови для стабільної роботи вітчизняних хімпідприємств в перспективі не менше 2-3 років, для збереження робочих місць і гідного рівня зарплати", - йдеться у зверненні.

У повідомленні вказується, що на зустрічі в Міністерстві розвитку економіки 22 липня Союз хіміків України і галузевої профспілки представляли трудові колективи підприємств "Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєверодонецьке об'єднання "Азот", Одеський припортовий завод, Дніпровський завод мінеральних добрив"Сумихімпром", "Азот" (Черкаси), "Гросдорф".

Таким чином, наголошується в повідомленні, в переговорах на базі Мінекономіки взяли участь усі підприємства України з виробництва мінеральних добрив, незалежно від форми власності.

"Зустрічі передували звернення до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ситуації, що склалася в хімічній промисловості України після недавніх рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) з імпорту мінеральних добрив", - йдеться у зверненні.

22 червня МКМТ вирішила відмовити у введенні обмежувальних заходів щодо імпорту мінеральних добрив, залишивши без розгляду та уваги висновки спеціальних розслідувань Мінекономіки щодо зростаючого імпорту мінеральних добрив в Україну. У зверненні йдеться, що рішення МКМТ посилили проблему масованого імпорту мінеральних добрив в Україну, викликавши численні звільнення на українських підприємствах.

"Фактично комісія прийняла рішення проти національних виробників азотних і комплексних добрив, чим спровокувала зниження показників внутрішнього виробництва і дала старт процесу скорочення працівників на українських заводах. Центральна Рада профспілок та представники профспілкових організацій всіх без винятку провідних підприємств-виробників мінеральних добрив, звернулися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою невідкладно втрутитися в ситуацію і вжити заходів, які б зупинили знищення вітчизняної хімічної промисловості руками українських чиновників", - йдеться у зверненні

При цьому Союз хіміків і профспілки закликають Зеленського та Шмигаля всебічно і об'єктивно розглянути проблему "не лише з точки зору інтересів імпортерів, іноземних виробників, агротрейдер, але і врахувати інтереси працівників вітчизняних виробництв".

Також Союз хіміків і профспілки вимагають від Мінекономіки та посадових осіб, які входять до складу МКМТ, повернутися до розгляду питання, ґрунтуючись на об'єктивних висновках спеціальних розслідувань.

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"Цей процес повинен бути прозорим, об'єктивним та виваженим, а не кулуарним і таємним. Переглянете свої рішення, які завдали шкоди вітчизняним виробникам і тисячам робітників, які втрачають свої робочі місця із-за вашої позиції", - йдеться у зверненні.

Підписанти також вимагають від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднити висновки своїх спецрозслідувань. За інформацією авторів звернення, дані розслідування зафіксували стрімке зростання імпорту міндобрив у попередні роки.

"Вважаємо, що це зростання в першу чергу викликано тим, що російські виробники через різні форми кооперації з третіми країнами продовжують експансію на український ринок, попри санкції та інші обмежувальні заходи", - заявляють організації.

Нагадаємо, 24 червня МКМТ завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив, вирішивши не обмежувати обсяги імпорту.

21 серпня 2019 ММКТ початку два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних і комплексних добрив незалежно від країни походження та експорту.

У травні 2019 року Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку заборонених до ввезення товарів з Російської Федерації, включивши в нього азотні і калійні добрива. Дане рішення набуло чинності з 1 липня 2019.

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