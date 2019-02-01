ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Наука і техніка
Авто
Війна
Спорт
Тварини
Курйози
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Профспілка НСТУ назвала факти зловживання Аласанії

Новини » Політика    01.02.2019 - 14:21
Профспілка НСТУ назвала факти зловживання Аласанії
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Оприлюднено документ

Профспілка НСТУ повідомила про факти зловживань з боку Зураба Аласанії. Про це йдеться у листі Первинної організації ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Всеукраїнської профспілки працівників сфери комп’ютерних та інформаційних технологій на адресу голови Наглядової Ради ПАТ "НСТУ" Тетяни Лебедєвої, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZIK.

Йдеться, зокрема, про чисельні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації, пише ZIK.

"На сьогодні громадськими організаціями вивчено та передано до Всеукраїнської профспілки резонансні матеріали про незаконність масштабного звільнення найманих працівників ПАТ "НСТУ" навесні 2017 року", - йдеться у повідомленні. 

Також громадські організації б'ють на сполох щодо масового порушення в компанії трудових прав, а також звертають увагу на відкриття низки кримінальних проваджень.

Нагадаємо, Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".

Аласанія назвав можливі причини свого відсторонення
Новини України Зураб Аласанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся