Профспілка НСТУ назвала факти зловживання Аласанії

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Оприлюднено документ

Профспілка НСТУ повідомила про факти зловживань з боку Зураба Аласанії. Про це йдеться у листі Первинної організації ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Всеукраїнської профспілки працівників сфери комп’ютерних та інформаційних технологій на адресу голови Наглядової Ради ПАТ "НСТУ" Тетяни Лебедєвої, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZIK.

Йдеться, зокрема, про чисельні порушення трудового законодавства, розкрадання коштів, величезні зарплати та премії для керівництва та мізерні зарплати без належних надбавок для простих працівників, також про кумівство та призначення осіб без належної освіти та кваліфікації, пише ZIK.

"На сьогодні громадськими організаціями вивчено та передано до Всеукраїнської профспілки резонансні матеріали про незаконність масштабного звільнення найманих працівників ПАТ "НСТУ" навесні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Також громадські організації б'ють на сполох щодо масового порушення в компанії трудових прав, а також звертають увагу на відкриття низки кримінальних проваджень.

Нагадаємо, Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".