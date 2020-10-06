Професор Стенфорду приєднався до команди меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Фото: Норман Наймарк (з відкритих джерел)

Наймарк вважається одним з провідних американських та світових фахівців з історії радянської доби

Відомий американський історик, професор Стенфордського університету Норман Наймарк увійшов до наукової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Про це повідомляє прес-служба центру.

Зазначається, що Норман Наймарк є професором історії Східної Європи Стенфордського університету та спеціалізується на новітній історії регіону.

Професор вважається одним з провідних американських та світових фахівців з історії радянської доби. У колі його наукових інтересів - геноцид та етнічні чистки у Східній Європі, встановлення більшовизму в Росії, встановлення східноєвропейських комуністичних режимів, роль Східної Європи у Другій світовій війні, національні рухи в СРСР.

Усі свої наукові ступені Норман Наймарк здобув у Стенфорді. Також упродовж 15 років він викладав у Бостонському університеті, і є дослідником Гарвардського університету. Окрім того, він є членом редакційних колегій кількох професійних журналів з історії.

Світовій громадськості професор Наймарк широко відомий новаторським дослідженням "Росіяни в Німеччині: Історія радянської окупаційної зони, 1945—1949" (1995), також книгами "Вогонь ненависті: Етнічні чистки в Європі у XX столітті" (2001), "Геноциди Сталіна" (2010), іншими.

Наукова рада Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", до складу якої увійшов професор Наймарк, опікується стратегією наукових досліджень і спостереженням за відповідністю діяльності центру принципам наукової строгості і достовірності.

Разом із професором Наймарком до її складу входить 12 провідних українських та іноземних фахівців.

"Ми дуже раді, що до нашої команди приєднався такий потужний вчений зі світовим ім’ям. Професор Наймарк є автором терміну “етнічні чистки”, який став загальновживаним. Впевнений - його робота посилить нашу наукову експертизу. Нагадаю, що ми відкриті до співпраці з науковцями та громадськими діячами, які прагнуть гідно увічнити пам’ять жертв Бабиного Яру", - зазначив заступник генерального директора Меморіального центру з питань науки та освіти Руслан Кавацюк.

Нагадаємо, головною метою меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" є перетворення території урочища з місця забуття на місце пам’яті та створення масштабного Музею Голокосту.

Свою діяльність центр базує на строгій науковій експертизі, виваженому історичному наративі та залученні широкого кола провідних вчених світового рівня. Структура Меморіального центру включає наукову, громадську та наглядову ради.

Днями Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у присутності президента України Володимира Зеленського підписав Меморандум про співпрацю з урядом України, а також отримав принципову схвальну оцінку своєї діяльності від Європарламенту.