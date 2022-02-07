Проекти МІУ щодо реєстрації ліній закордонного плавання порушують принципи економічної конкуренції, - металурги

Проекти Наказу Міністерства інфраструктури, якими планується внести зміни до порядку реєстрації ліній закордонного плавання, порушують принципи економічної конкуренції та можуть призвести до знищення впорядкованих судноплавних ліній, що загрожує економічній безпеці України. Тому проєкти мають бути доопрацьовані, з обов’язковим залученням представників промисловості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист до міністра інфраструктури Олександра Кубракова від ОП "Укрметалургпром".

"Частка гірничо-металургійного комплексу у загальноукраїнських портових перевалках перевершує 40%. А зазначені проекти наказів викликають неабияке занепокоєння у гірничо-металургійному середовищі України", - йдеться у листі.

Як зазначають автори, саме від якості та належного рівня розвитку морського вантажного судноплавства у багато чому залежить майбутнє української металургійної галузі, а також розвиток експортного потенціалу України і репутація країни як надійного міжнародного партнеру. Проте проекти МІУ можуть зруйнувати ці перспективи.

"Зміни, які пропонуються, унеможливлюють подальше використання лінійного судноплавства. Впровадження таких норм може призвести до знищення впорядкованих судноплавних ліній, через що різко погіршиться ситуація з забезпеченням українського експорту кількістю суден, достатньою для своєчасного та у повному обсязі постачання вантажів українського походження іноземним споживачам. З усіма негативними наслідками не тільки для окремих галузей, але й для економічної стабільності та національної безпеки країни в цілому", - підкреслюють у ОП.

Автори пояснюють: на відміну від чинної редакції, у якій відсутні будь-які обмеження стосовно вантажів на лініях закордонного плавання та суден для їх перевезення, у новій редакції пропонується надання переваги судновласникам, що здійснюють перевезення вантажів суднами, які віднесені до контейнеровозів та їх аналогів, з одночасною 20-відсотковою знижкою корабельного та лоцманського збору, причому без обов’язку реєстрації лінії закордонного плавання.

"Подібна позиція забезпечує перевагу одних судновласників над іншими, що порушує принцип економічної конкуренції та не відповідає як нормам регуляторної діяльності, так і конституційним нормам взагалі", - підкреслюють експерти "Укрметалургпрому".

Тому автори листа закликали міністра інфраструктури не допустити впровадження проектів, і допрацювати їх з обов’язковим залученням всіх зацікавлених сторін, в тому числі - представників галузей-вантажовідправників.