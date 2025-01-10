Проектировали завод в России. СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области припортового завода по производству сжиженного газа. Изготовленную продукцию загружали на танкеры "теневого флота" России, а большая часть прибыли шла на финансирование войны против Украины.

СБУ разоблачила в Киевской области разработчика оборудования и инженера-проектировщика украинского холдинга. Установлено, что оба фигуранта разрабатывали всю проектную документацию завода в России и его технологических мощностей.

Чиновники переправляли готовые разработки российским заказчикам через совладельца украинского холдинга, который находится на временно оккупированной части территории Донецкой области. Он владеет пятью компаниями в городе Шахты Ростовской области, которые поставляют оборудование на АЗС подсанкционных корпораций "Газпром" и "Лукойл".

Также в Полтавской области задержали сообщника, который имеет собственную сеть АЗС на оккупированной территории и заправляет военную технику россиян.

СБУ объявила подозрение трем задержанным в пособничестве РФ (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также по этой статье квалифицированы преступления совладельца украинского холдинга и директора сети АЗС, которые находятся за пределами подконтрольной Украине территории.

Фото: СБУ разоблачила должностных лиц украинского холдинга (ssu.gov.ua)