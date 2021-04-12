Проект заборони уживаних вагонів призведе до зростання цін на перевезення, - ICC Ukraine

Як сказано у листі, повна заборона на продовження наднормативного терміну використання вагонів, яка передбачена нинішнім проектом, призведе до списання більш ніж 42 тис. одиниць вагонів всіх типів.

При цьому з експлуатації будуть виведені більш ніж 30% обкотишовозів, а для коксовозів та фітингових платформ буде введено граничний строк служби. Проте ці види вагонів відносяться до гостродефіцитного рухомого складу, і їх списання матиме негативний влив на українську промисловість.

"Дефіцит вантажних вагонів призводить до росту цін на вагони, а отже - до підвищення транспортних витрат підприємств та зниження їх конкурентоспроможності. Недопустимо знижувати конкурентоспроможність українських підприємств, які генерують валютну виручку в країну, та ставити під загрозу цілі галузі економіки України", - наголошують в ICC Ukraine.

Аналіз регуляторного впливу до проекту передбачає, що суб’єкти господарювання за 5 років будуть змушені витратити 41 млрд грн на придбання нових вагонів. Проте такі значні витрати, разом з дефіцитом вантажних вагонів, призведуть до суттєвого скорочення промислового та сільськогосподарського виробництва, втрати робочих місць та відрахувань до державного бюджету.

Варто також відзначити, що у 2020 році економічна ситуація в Україні та світі залишається вкрай важкою. ВВП України, за даними Служби держстатистики, впав на 4,4%, збитки промисловості перевищили 45 мільярдів гривень. У такій скрутній ситуації підприємства не мають коштів на закупівлю нових вагонів.

Окремо в ICC Ukraine зазначають: обов’язкове здійснення продовження строку служби вантажних вагонів кожні три роки, і тільки шляхом проведення капітального ремонту з продовженням строку служби (КРП), є недоцільним, і не підтримується бізнес спільнотою.

По-перше, в проекті необґрунтовано вводиться нове поняття - "Капітальний ремонт вантажного вагона з продовженням строку служби" (КРП). Проте термін КРП вже є визначеним в положенні "про систему технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, допущених в обіг на залізничні шляхи загального користування в міжнародному сполученні", наголошується у листі.

Крім цього, обов’язкове подовження строку вантажного вагону через КРП має дискримінаційні ознаки: такі ремонти можуть виконувати лише спеціалізовані підприємства зі спеціальними дозволами. А в ДЕПО КРП не проводиться через відсутність атестації на такі роботи.

"Саме тому в доопрацьованому проекті наказу слід передбачити проведення продовження терміну служби усіх типів вагонів тільки після ремонту з продовженням (РП) в обсягах, передбачених технічним рішенням, яке проводить вагонобудівне або вагоноремонтне підприємство. А для продовження строку служби вагону встановити термін до 7 років", - підкреслюють в ICC Ukraine.

ICC Ukraine зауважує: необхідно прийняти зважене та економічно прораховане рішення, а не ставити під удар цілі галузі економіки України. Задля врегулювання ситуації на ринку вантажних вагонів Комітет просить допрацювати проєкт, з урахуванням усіх зазначених пропозицій бізнесу.

