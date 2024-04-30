Проект закона о запрете рекламы азартных игр не решает вопрос лудомании, - эксперты

В частности, эксперты указывают, что законопроект №9256-д не предлагает эффективных методов решения основной проблемы: злоупотребление доступом к онлайн-казино военнослужащими.

По предложению авторов законопроекта, этот вопрос должен решаться Кабмином и новым органом, который планируется создать через три месяца после принятия законопроекта. Однако сам законопроект содержит нормы, которые нечетки относительно ограничений участия в азартных играх военнослужащих, что может усложнить их соблюдение и привести к неэффективности ограничений, которые, формально, закон должен был решить.

"Фактическое внедрение механизма ограничения участия военнослужащих в азартных играх может произойти не раньше 2025 года", - указывают эксперты.

Кроме того, согласно положениям законопроекта, вместо КРАИЛ планируется создать два новых государственных органа: "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере организации и проведение азартных игр" и "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере выпуска и проведение лотерей".

"Различия в процессе создания и деятельности новых органов, которые заменят КРАИЛ, создадут новые коррупционные риски и возможность злоупотребления полномочиями для вмешательства в работу рынка", - говорится в заключении.

Одной из наиболее значимых инноваций, предложенных в законопроекте №9256-д, является расширение ограничений по рекламе азартных игр. Общая концепция этих новшеств считается целесообразной и необходимой, однако существуют отдельные оговорки в отношении некоторых из них.

Среди них - ограничение рекламы в спортивных изданиях и на спортивных мероприятиях, поскольку государственная политика в сфере азартных игр направлена на поддержку и развитие спорта за счет поступлений от этих игр.

Еще одна оговорка касается общего запрета рекламы азартных игр в интернете. Отсутствие эффективных механизмов контроля может привести к росту нелегального сектора азартных игр.

Также у экспертов вызывают обеспокоенность предложения законопроекта по поводу аннулирования лицензий организаторов азартных игр. В частности, на рассмотрении стоит вопрос о повторном нарушении требований по рекламе и несоответствии законодательству правил проведения азартных игр и посещению игорного заведения.

Относительно первого основания отмечается, что такая норма может вызвать конкуренцию, особенно в сочетании с рисками непрозрачности формирования и деятельности нового регулятора рынка, который должен заменить КРАИЛ.

Вместо этого предлагается увеличение штрафов за нарушение законодательства по рекламе, а также установление обязанности регулятора отчитываться о рассмотрении всех жалоб по рекламе азартных игр. Также считается, что второе основание является слишком резкой мерой, и предлагается исправить нарушения с помощью штрафов за первое нарушение, а аннулирование лицензии - за повторное нарушение или неисправление выявленных нарушений в определенный срок.

Эксперты также обращают внимание на риски, связанные с предложенным замещением термина "государством-оккупантом и/или государством-агрессором в отношении Украины" на "резидент иностранного государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины". Это может открыть путь для российских компаний на украинский рынок после войны. В то же время текущая редакция требует изменений в соответствующее законодательство, что усложняет такой сценарий.

"Реформа рынка азартных игр нуждается в реальных изменениях с учетом накопленного опыта, некоторые положения законопроекта № 9256-д нуждаются в значительных корректировках для обеспечения эффективной защиты уязвимых групп и избегания нарушения основных правовых принципов", - резюмируют эксперты.