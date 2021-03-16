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Проект закону про заборону імпорту струму з Росії та Білорусі передано на розгляд парламенту

Автор: РБК-Україна

Комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг направив проект закону про заборону імпорту на розгляд в сесійній залі.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Також 11 березня на сайті Верховної ради з'явився проект постанови про прийняття законопроекту про заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в першому читанні.

Законопроект зареєстровано у грудні 2020 року депутатом Олексієм Кучеренком ("Батьківщина"). 27 січня 2021 року він успішно пройшов комітет з питань енергетики, а 3 березня - комітет з питань бюджету.

Проект закону передбачає у повноваженнях енергетичного регулятора НКРЕКП обмежити доступ до міждержавних перетинів ліній електропередачі з Росією і Білоруссю, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перших два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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Новини України электроэнергия из РФБілорусьПарламент
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