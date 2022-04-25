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Проект "Рятуємо життя" розпочинає поставку медикаментів на місця

Фото: проект "Рятуємо життя" розпочинає поставку медикаментів на місця (flickr)
Автор: Олександр Мороз

Проект "Рятуємо життя" відкриває новий напрямок гуманітарної допомоги - закупівлю та постачання ліків і медичного обладнання в постраждалі від війни регіони. Там вони будуть передаватися як у військові, так і цивільні медзаклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу проекту.

Завдяки благодійним внескам на рахунок фонду FUNDACJA RAZEM DAMY RADE - DO IT TOGETHER, який є частиною "Рятуємо життя", вже закуплено понад 22 тис. пар стерильних рукавичок, 4,5 тис. - нестерильних, біля 13 тис. катетерів (включно з внутрішньовенними), 12,7 тис. упаковок хірургічних ниток. Всього на суму 137 644 євро.

Обладнання буде поставлено у Військовий госпіталь Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Запоріжжя) і Кам’янську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Як зазначив керівник проекту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков, постачання медикаментів і матеріалів буде тільки розширюватися - найменуваннями, обсягами та географією.

"Ми плануємо постачати ліки та обладнання в опорні лікарні міст-партнерів нашого проекту: Авдіївку, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ. Ми тісно співпрацюємо з міськими військово-цивільними адміністраціями і знаємо, що необхідно на місцях. І зробимо все, щоб задовольнити потреби наших лікарів та їх пацієнтів. Дякуємо всім, хто продовжує допомагати, надсилати кошти для наших благодійних цілей", - підкреслив він.

Раніше мешканці Авдіївки, Покровську там Дніпропетровських та Кіровоградських громад отримали вже понад 20 тис. продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя".

Нагадаємо, фінансування проекту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

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Гуманітарна допомога