Проект "Рятуємо життя" розпочинає поставку медикаментів на місця

Завдяки благодійним внескам на рахунок фонду FUNDACJA RAZEM DAMY RADE - DO IT TOGETHER, який є частиною "Рятуємо життя", вже закуплено понад 22 тис. пар стерильних рукавичок, 4,5 тис. - нестерильних, біля 13 тис. катетерів (включно з внутрішньовенними), 12,7 тис. упаковок хірургічних ниток. Всього на суму 137 644 євро.

Обладнання буде поставлено у Військовий госпіталь Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Запоріжжя) і Кам’янську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Як зазначив керівник проекту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков, постачання медикаментів і матеріалів буде тільки розширюватися - найменуваннями, обсягами та географією.

"Ми плануємо постачати ліки та обладнання в опорні лікарні міст-партнерів нашого проекту: Авдіївку, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ. Ми тісно співпрацюємо з міськими військово-цивільними адміністраціями і знаємо, що необхідно на місцях. І зробимо все, щоб задовольнити потреби наших лікарів та їх пацієнтів. Дякуємо всім, хто продовжує допомагати, надсилати кошти для наших благодійних цілей", - підкреслив він.

Раніше мешканці Авдіївки, Покровську там Дніпропетровських та Кіровоградських громад отримали вже понад 20 тис. продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя".

Нагадаємо, фінансування проекту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.