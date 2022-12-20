Проект по введению системы автоматизированного контроля за выбросами должен быть доработан, - эксперт

Проект по введению системы автоматизированного контроля за выбросами, разработанный Министерством по защите окружающей среды и природных ресурсов, может усугубить ситуацию в промышленности Украины. Поэтому ведомство должно прислушиваться к мнению общественности и отправить проект на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксану Оринчак.

"Я надеюсь, что проект не примут - потому что сейчас не актуальны какие-либо притеснения бизнеса и введение драконовских норм, которые никак не способствуют ведению бизнеса. Я считаю, что этот проект можно отсрочить", - подчеркнула она.

Оринчак подчеркнула: экология - очень важная тема для Украины, и к ней обязательно следует вернуться. Однако только после победы.

"Сейчас не то время, чтобы вводить их в действие. Поэтому я надеюсь, что министерство прислушается к общественности, и проект снимут на доработку", - отметила она.

Эксперт напомнила: по предварительным оценкам, введение новых норм от Минокружения будет стоить бизнесу 6 млрд грн, и ни о какой помощи государства здесь речь не идет.

"К сожалению, в Украине такая ситуация, что нам трудно имплементировать нормы ЕС - ведь у нас совсем другие прибыли, в том числе зарплаты и пенсии. В ЕС финансовые планки, в том числе для предприятий, значительно выше, поэтому Украина должна смотреть в первую очередь на финансовые реалии, а не равняться с Европой и пытаться как можно больше взять из бизнеса. Ведь предприятия могут просто остановиться", - подчеркнула Оринчак.

Она подчеркнула: сегодня предприятия Украины столкнулись с массовой, тотальной утратой рынков сбыта.

"Мы становимся неконкурентоспособными по многим направлениям - из-за сложной логистики и государственного экспортного контроля. Это необходимо тоже учитывать", - резюмировала Оринчак.