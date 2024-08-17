Проект "Сердце Азовстали" внедрит в Украине американские практики посттравматического роста ветеранов

Делегация проекта поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали" посетила Вашингтон, где договорилась о сотрудничестве с американскими ветеранскими организациями по адаптации их методик в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта.

Отмечается, что в рамках поездки представители проекта вместе с защитниками Мариуполя Дмитрием Морозовым и Георгием Рошко посетили Boulder Crest Foundation - организацию, специализирующуюся на посттравматическом росте ветеранов.

С ее представителями обсудили дальнейшее сотрудничество и создание пилотного проекта по адаптации их методологий для украинских ветеранов.

"Концепция посттравматического роста, которую в США развивает Boulder Crest, является максимально актуальной и отвечающей вызовам для украинских военных. Она помогает использовать травматический опыт, полученный на войне в пользу ветерана. И вообще этот вопрос восстановления психического здоровья наших защитников и защитниц, и американский опыт будет здесь очень полезен. Поэтому мы договорились о сотрудничестве. Наши американские коллеги уже готовы предоставить нам возможность адаптировать американские протоколы к Украине", - заявила председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Вместе с тем "Сердце Азовстали" подписало меморандум о сотрудничестве с организацией DogTag. Она создала в США пекарню, где ветераны могут на собственном опыте овладевать всеми необходимыми бизнес-процессами, чтобы в дальнейшем использовать это при открытии собственного дела.

"Ознакомившись с американскими методиками, мы поняли, что они точно заслуживают внедрения и реализации в Украине. Мы будем работать с этим в рамках нашей программы "Майбутнє", основная задача которой - помочь защитникам Мариуполя найти свой путь в гражданской жизни", - рассказала директор проекта Ксения Сухова.

Также вместе с защитниками Мариуполя представители "Сердца Азовстали" посетили "Украинский дом" в Вашингтоне, где встретились с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Кроме того, они выступили перед дипломатами, военными, представителями украинского общества, напомнили о подвиге защитников Мариуполя и рассказали о доводе "Сердца Азовстали" в их поддержке.

Напомним, в 2023 году Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на создание проекта "Сердце Азовстали", поддерживающего защитников Мариуполя и их семьи.