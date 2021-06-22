Проект про промислові викиди не повинен бути жорсткішим, ніж європейська директива, - еколог

Норми законопроекту про промислові викиди (№4167) не повинні бути жорсткішими, ніж того вимагають директиви ЄС. В Україні жорстке регулювання екосфери призведе лише до посилення корупції.

За його словами, в законопроекті про промвикиди (№4167) автори прописали більш жорсткі вимоги, ніж вимагає 75-а директива Євросоюзу, що, на погляд еколога, не є доцільним і може спровокувати посилення корупції в екологічній сфері.

"Якщо він буде прийнятий не в правильній формі, якщо він буде прийнятий занадто жорстко, то бізнесу в корумпованій країні буде вигідніше просто займатися корупцією, а не виконувати норми. Регулювання повинно виконуватися правильно, здійснимо. Тоді воно буде працювати. Тільки в цьому випадку", - підкреслив Антипов.