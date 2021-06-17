Проект про промислові викиди повинен бути стимулом для бізнесу, - нардеп

"Коли ми говоримо про НДТМ, то, скажу на прикладі коксохімічного заводу, - ті вимоги, які ми хочемо зараз взяти на себе, вони здійсненні, але для цього потрібно побудувати нові батареї, купити нові турбіни і нові насоси. І все це має бути куплено в Німеччині або в Японії", - пояснив Магомедов.

За його словами, саме так потрібно доведеться вчинити, якщо сліпо скопіювати Європейський збірник НДТМ: підприємства зобов'язані будуть закуповувати дороге обладнання іноземного виробника, в той час, як можна було б взяти вітчизняну продукцію. При тому, що директивами ЄС не висуваються такі жорсткі вимоги.

"Що говорить угода? Що НДТМ є продуктом переговорів і компромісів між економікою, бізнесом, екологією. І приймається саме таким чином", - сказав Магомедов.

Він підкреслив: збірник НДТМ повинен давати можливість використовувати при екомодернізації промисловості обладнання і технології вітчизняного виробництва, що також дозволить підтримати українського виробника.

"НДТМ - це те, до чого може дотягнутися наша економіка, наші виробники, наші машини, наші заводи. НДТМ повинні створюватися з урахуванням того, що вміють виробляти наші заводи. Інакше ми їх теж поховаємо", - підсумував Магомедов.

Раніше заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов'язання щодо термінів проведення екомодернізації, а державі слід надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС.

Своєю чергою координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилася за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно шляхом бізнесу.

Нагадаємо, 21 травня Верховна рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.