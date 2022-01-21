Проект щодо економічного паспорту має ризики, які унеможливлюють його прийняття, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.

Депутат нагадав, що подібні програми працюють в державах, які мають профіцитний бюджет, зазвичай, за рахунок високих доходів від видобутку природних ресурсів - нафти або газу, або надлишковий обсяг золотовалюних запасів, які формуються через постійно позитивне сальдо торгового балансу. Україна таких передумов не має.

"У нас глибоко дефіцитний бюджет і у нас від’ємне сальдо торгового балансу протягом всіх останніх років. Ми експортуємо сировину. Тому виходячи з цього - враховуючи борг, співвідношення боргу, який зростає - з сайту Мінфіну ми бачимо, що тільки порівняно з 2019 роком вони збільшили співвідношення боргу до ВВП з 44% до 53,9%. За 2021 рік вони ще не опублікували, але він точно не зменшився. Отже, це питання номер один, що в нас немає ресурсів", - пояснив Ніколаєнко.

Він також звернув увагу на необгрунтованість фінансово-економічних розрахунків, які підготували для запровадження "економічного паспорту".

"Єдине, що є у нас у пункті №5 пояснювальної записки, зазначено, що перший річний внесок - 21,8 млрд грн. А далі будемо фантазувати. На робочій групі, яка відбулася 18 січня Мінекономіки презентувало обгрунтовані (в лапках, я підкреслюю) розрахунки до проекту, які спрогнозувало без Нацбанку курс гривні до долара, без Міненергетики - надходження рентних платежів. І без Мінфіну спрогнозувало ставки по ОВДП і взагалі не заклалти інфляцію. Це стосовно того, як ми пальцем в небо хочемо тикнути", - розповів Ніколаєнко.

Окрім того, за словами депутата, дуже значні кошти будуть йти на утримання Фонду майбутніх поколінь, який у 2037 році, коли будуть здійснюватись перші виплати дітям, складатиме 1,8 трлн грн. Зокрема, щорічні виплати на утримання Фонду в перший рік - 60 млн грн, а до 2037 року - 154 млн грн.

Депутат також наголосив на неприпустимості дискримінації дітей за віком народження, адже "економічний паспорт" отримають лише ті, хто народився з 1 січня 2019 року. Тож, на його думку, цей законопроект не може бути підтриманий Верховною радою.

"Чому з 2019 року, якщо в Конституції чітко сказано, що не може бути дискримінована за різними ознаками. Чим діти, 2018 року гірші за дітей 2019 року?" - сказав Ніколаєнко.