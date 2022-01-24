Проект "економічного паспорту" у нинішній редакції не дасть примноження коштів, - нардеп

"Весь міжнародний досвід говорить про те, що такі суверенні фонди і в Кувейті, і в Норвегії, і в США, і в Алясці, і в Канаді, і в Катарі, і в інших країнах... І вони не лише акумулюють гроші від якогось ресурсу, а вони ще ці гроші реінвестують. Інакше немає змісту просто їх акумулювати і тримати у себе на рахунках", розповіла Шкрум.

В той же час, за її словами, в законопроекті щодо "економічного паспорту" такі механізми не передбачені, а отже акумульовані кошти просто знеціняться.

"Гроші мають таку звичку обезцінюватися, втрачати свою ціну через рік, через два, а тим більше через 15-20 років, як ми це плануємо. Тому фонд має інвестувати ці кошти і фонд має їх примножувати", - наголосила Шкрум.

На її думку, ідея інвестування коштів фонду в облігації внутрішньої державної позики не дозволить збільшити накопичення, оскільки це є лише перекладанням коштів з одного бюджетного рахунку на інший.

"Для мене найбільш концептуальна проблема - це доходність фонду, яка буде формуватися за рахунок цих надходжень ренти, які будуть вкладатися в облігації внутрішньої державної позики. І от тут я не розумію поки що позицію Мінфіну, тому що по факту це не створення жодної додаткової вартості ні для країни, ні для економіки, а перекладання просто з однієї кишені грошей Мінфіну в іншу кишеню", - пояснила Шкрум.