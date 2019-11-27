Проект 2233 скасовує енергореформу та повертає ручне регулювання, - експерти

Ухвалення законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) призведе до згортання енергореформи та повернення ручного регулювання в енергетику. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) до голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

"Законопроект матиме негативний вплив на енергетику України. Він також погіршує умови роботи на новому ринку електричної енергії, який запрацював після прийняття закону України "Про ринок електричної енергії", - зазначається в зверненні.

На думку авторів звернення, положення законопроекту №2233 скасовують ринкові механізми, повертаючи енергетику країни до ручного регулювання, та скасовують реформу енергоринку, створюють непрозорі механізми розподілу коштів на оплату покладених спеціальних обов’язків і порушують зобов'язання України за Угодою про асоціацію з ЄС в частині реформування та розвитку енергогалузі.

Для подолання негативних явищ на ринку електричної енергії та з метою усунення недоліків законопроекту №2233, Федерація роботодавців ПЕК пропонує низку поправок до законопроекту при підготовці його до другого читання.

Зокрема, пропонується:

1. Встановити що надавачем послуг загальносуспільного інтересу для забезпечення роботи ТЕЦ протягом опалювального сезону 2019-2020 рр. має бути "Нафтогаз України".

2. Не надавати Регулятору права встановлювати граничні ціни на конкурентних сегментах ринку (ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку).

3. Обмежити право Регулятора зобов’язувати учасників ринку продавати електроенергію на ринку "на добу наперед" обсягами, встановленими діючою на сьогодні нормою.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). На думку народного депутата України Михайла Бондаря, цей законопроект скасовує реформу ринку електроенергії та порушує євроінтеграційні зобов'язання України.

Раніше Американська торговельна палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект №2233, оскільки він скасовує реформу енергоринку та може унеможливити синхронізацію української енергосистеми з європейською.