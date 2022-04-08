Продукти і будматеріали: до Чернігова надійшла велика партія допомоги

У четвер, 7 квітня, до Чернігова було доставлено велику партію гуманітарної допомоги, яка включає продуктові набори та будівельні матеріали. Планується, що нові поставки гуманітарних вантажів будуть надходити до міста щоденно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram -каналі.

"Нині (7 квітня, - ред.), за дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, не шукаючи обхідні шляхи, змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста", - написав він.

Тимошенко зазначив, що під час окупації влада не залишила місто та проводила необхідні заходи для евакуації населення і доставки гуманітарної допомоги в умовах дуже складної логістики.

За його словами, від бойових дій найбільше постраждало саме передмістя Чернігова. Його буде відбудовано у найкоротші терміни.

Також представники уряду та ОП провели зустріч з військовими, які мужньо тримали оборону міста.

"Чернігів - наша фортеця, що своїми "стінами" зберігала цілісність всієї країни", - додав Тимошенко.