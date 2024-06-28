Продукция Киевского мотозавода: украинские мотоциклы, о которых вы никогда не слышали

Мощная производственная база завода КМЗ позволяла создавать не только стандартные серийные модели, но и их особые версии – военные, специальные, спортивные и т.п. Кроме того, существовали некоторые более оригинальные разработки, в которых было немного общего с товарной продукцией. Сегодня мы расскажем только о некоторых из них.

П-285 "Скат"

Снабжение продукции в армию было для киевского мотозавода привычным делом – оппозитные мотоциклы с боковым прицепом служили в разных родах войск. Армейские версии имели определенные отличия от гражданских, хотя в целом не принципиальны. Но однажды связисты пожелали действительно что-то особенное.

Изделие П-285 "Скат" – так зашифровано механизированное средство для прокладки линий связи в полевых условиях. В основе его армейская модель МВ-750 (1966) с приводом на два колеса. Тихоходный оппозитный двигатель мощностью 26 л.с. и крутящим моментом 4,2 кгс*м позволял двигаться медленно по пересеченной местности с полной нагрузкой. На раму прицепа вместо пассажирской люльки установили механизм, который разматывал или сматывал катушку кабеля синхронно с движением мотоцикла – на скорости до 15 км/ч.

Таким образом, линию можно было как прокладывать, так и убирать, когда она стала ненужной. У основной катушки нашлось место еще для одной, резервной. Была возможность перематывать кабель из катушки на катушку во время стоянки: это требуется, в частности, для проверки имеющегося кабеля на предмет износа и повреждений.

Днепр-14.9 (1978 г.)

В заводской документации этот уникальный мотоцикл имел индекс КМЗ-8.953 "Эксорт-78". Первоначально это был специальный мотоцикл для сопровождения правительственных кортежей. Киевские конструкторы проектировали его несколько лет, но мотоцикл параллельно рассматривался как модификация поставок на экспорт. В частности, имелся в виду рынок США, где уже были проведены некоторые мероприятия по формированию дилерской сети. Собственно поэтому байк имел и гражданское название - "Днепр-14.9".

Серийный двигатель всерьез форсировали, у эскортного байка он развивал около 60 л. при 7400 об/мин, хотя заводчане вспоминают, что в документации указали 50 лошадей – согласно требованиям официальной техзадачи. Коробку передач сделали 5-ступенчатой, доработали кардан, главную передачу подобрали более скоростную по сравнению с трехколесным вариантом мотоцикла. Подвеску серьезно перенастроили под скоростную езду, использовали более широкое (+0,5 дюйма) заднее колесо.

Более эстетическим стал внешность, на "Днепр-14.9" устанавливали новые крылья, боковые панели, щитки для ног, дуги безопасности спереди и сзади. Нашлось место для бардачка – под откидным сиденьем, которое в эскортной версии было одиночным.

"Динамит" (1985 – 1990 гг.)

Этот мотоцикл, будь он путевкой в жизнь, стал бы новым шагом в развитии киевского мотоциклетного завода. Проект был завершен, новая модель класса эндуро получила даже заводской индекс КМЗ 158-02 и имя "Динамит". В основе проекта лежали наработки спортивного отдела КМЗ: мощная рама, подвеска с большим ходом колес (200 мм/205 мм), сзади моноамортизатор и дисковый тормоз спереди (280 мм).

Двухцилиндровый двигатель объемом 0,998 л был построен на основе кроссового мотора своей разработки, при 4-клапанах на цилиндр с него снимали 70 "лошадей". В середине 1980-х построили единственный комплектный экземпляр КМЗ 158-02 ”Динамит”, судьба его после 1993 г. неизвестна. Не исключено, что мотоцикл уцелел и попал в одну из частных коллекций.

Кратко

От Киевского мотозавода сегодня осталось здание только одного цеха, но предприятие оставило нам в наследство свою богатую историю, в которой, кроме линейки массовых моделей, было немало оригинальных разработок. В украинских музейных экспозициях и частных собраниях обязательно присутствуют те или иные "Днепры", сохранилось достаточно исторических документов. Будьте уверены, это наш не последний рассказ о культовых мотоциклах КМЗ МТ и их уникальных версиях.