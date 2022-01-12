ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Продуктові картки - вирок для влади, - експерт

Новость на русском →
Київ, Середа 12 січня 2022 19:22
Продуктові картки - вирок для влади, - експерт Фото: продуктові картки в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Пропонуючи запровадити продуктові картки для українців, влада виносить собі вирок, адже Україна - лідер з виробництва продовольства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного коментатора Дмитра Співака.

"Ми одні з перших у світі - це статистика. Пшениця - в ТОП-10 ми входимо, соняшникова олія - ​​ми в ТОП-3 входимо, ячмінь, соя тощо. У нас у ТОПі всі, ми були житницею Європи. Соняшникова олія - це найбільший експорт до країн ЄС. І сьогодні нам кажуть, що проблеми і треба щось робити з картками", - розповів Співак.

При цьому влада пропонує запровадити продуктові картки для незаможних населення з отриманням їх через мобільний додаток "Дія", який можуть встановити лише власники смартфонів. На думку експерта, ініціатива влади є абсурдною, оскільки малозабезпечені люди не можуть собі дозволити купити смартфон.

"Кому потрібно допомогти на рівні навіть продуктів харчування? Здебільшого літнім людям, дуже літнім людям. Десь у селах, у районних центрах тощо. Тому друга їхня геніальна частина цього кубика-рубика полягає в тому, що ці картки і цю допомогу можна отримати через ось цю знамениту "Дію". Тобто якщо ви, панове і пані, в селі не маєте пристойного смартфона, то хрін ви отримаєте цю картку допомоги і т. д. Це абсолютно огидна історія. Мені здається, що це і є вирок. Сама собі влада робить вирок", - підсумував Співак.

Нагадаємо, раніше радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що через зростання цін на продукти харчування, спричинене збільшенням ціни на газ, в Офісі президента розглядають можливість запровадження в Україні електронних продуктових карток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
Чи є в списку Путін? У Сенат США внесли нові санкції проти Росії
Чи є в списку Путін? У Сенат США внесли нові санкції проти Росії
DAILY
Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID