Продолжают окапываться. На спутниковых снимках заметили новые укрепления россиян в Крыму

Российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. По словам военных экспертов, это свидетельствует о подготовке армии РФ к обороне во время наступательной операции ВСУ.

Большая часть окопов, согласно снимкам Planet Labs, возведены армией РФ уже после ее отступления из Херсона. На спутниковых снимках северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в самих населенных пунктах. По словам офицера ВСУ, журналиста-расследователя из Крыма Евгения Лешана, это - обычная практика для армии РФ.

"Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Поэтому - да, эти люди в опасности, население этих сел - в опасности", - отметил журналист.

Он отметил, что если в тех регионах начнутся боевые действия, россияне используют людей как щит.

Подготовка россиян к контрнаступлению ВСУ

В начале июня 2023 года стало известно, что оккупанты готовятся к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма.

Также на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, кафиры в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

Кроме того, на днях стало известно, что Россия ужесточает контроль проезда граждан по Керченскому посту в оккупированный Крым.

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