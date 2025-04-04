Продолжение УПЛ: полное расписание матчей 4-7 апреля

Откроет тур 4 апреля, в 15:30 битва аутсайдеров. "Ингулец" из Петрово сыграет против столичной "Оболони". Номинальными хозяевами будут футболисты с Кировоградщины, хотя сама игра состоится в Киеве на арене "пивоваров".

На субботу, 5 апреля, намечены два поединка. Полтавская "Ворскла" будет принимать луганскую "Зарю" (13:00), а одесский "Черноморец" - черкасский ЛНЗ (15:30). Одесситы станут свидетелями домашнего дебюта нового тренера "моряков" Александра Кучера, а, возможно, и звездного новичка коллектива - Ярослава Ракицкого.

Воскресенье, 6 апреля - день лидеров. В 13:00 в Александрии "горожане" выйдут на поединок с криворожским "Кривбассом". Встреча второй и пятой на сегодня команд УПЛ небезосновательно претендует на статус матча тура. В 15:30 "Динамо" в новейшем столичном дерби сыграет с "Левым Берегом". А в 18:00 донецкий "Шахтер" на арене "Левый Берег" в Киеве проведет домашнюю встречу с ровенским "Вересом".

Завершат программу тура два матча в понедельник, 7 апреля. В 15:30 в Ковалевке стартует игра местного "Колоса" со львовским "Рухом". А на десерт болельщикам предложат еще одно интересное противостояние: в 18:00 в Житомире сойдутся "Полесье" и львовские "Карпаты".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 23-го тура УПЛ:

4 апреля (пятница)

15:30, "Ингулец" - "Оболонь"

5 апреля (суббота)

13:00, "Ворскла" - "Заря"

15:30, "Черноморец" - ЛНЗ

6 апреля (воскресенье)

13:00, "Александрия" - "Кривбасс"

15:30, "Динамо" - "Левый Берег"

18:00, "Шахтер" - "Верес"

7 апреля (понедельник)