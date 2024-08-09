Продолжение УПЛ 9-12 августа: полное расписание матчей второго тура
Новый сезон украинской Премьер-лиги продолжится двумя поединками второго тура в пятницу. Его программа растянется на четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Начнется тур в пригороде Киева, где "Левый Берег" встретится с полтавской "Ворсклой" (15:30). В 18 часов "Верес" в Ровно примет киевское "Динамо".
В субботу одесский "Черноморец" с 15:30 будет противостоять луганской "Заре". Позже в Киевской области "Колос" из Ковалевки встретится с петровским "Ингульцем" (18:00). На воскресенье запланированы три поединка. Первый – матч киевской "Оболони" против львовского "Руха" в столице в 13 часов.
В 15:30 львовские "Карпаты" на домашней арене примут "Кривбасс" из Кривого Рога. Центральный матч тура запланирован на 18:00 – донецкий "Шахтер" встретится с "Полесьем" из Житомира. В понедельник же черкасский ЛНЗ будет противостоять "Александрии" (15:30).
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Список матчей 2-го тура Премьер-лиги:
- "Левый Берег" – "Ворскла", 9 августа, 15:30
- "Верес" – "Динамо", 9 августа, 18:00
- "Черноморец" – "Заря", 10 августа, 15:30
- "Колос" – "Ингулец", 10 августа, 18:00
- "Оболонь" – "Рух", 11 августа, 13:00
- "Карпаты" – "Кривбасс", 11 августа, 15:30
- "Шахтер" – "Полесье", 11 августа, 18:00
- ЛНЗ – "Александрия", 12 августа, 15:30
К слову, накануне "Кривбасс" дома проиграл "Виктории" в квалификации Лиги Европы.
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