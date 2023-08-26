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Продолжение УПЛ 26-28 августа: полное расписание матчей пятого тура

Черкассы, Суббота 26 августа 2023 10:00
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Продолжение УПЛ 26-28 августа: полное расписание матчей пятого тура Фото: "Горняки" будут гостить в Киевской области (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Двумя матчами в субботу начнется программа очередного тура элитного дивизиона чемпионата Украины. Она продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать 5-й тур будут в Черкассах, где местный ЛНЗ примет харьковский "Металлист 1925". Стартовый свисток на стадионе "Центральный" прозвучит в 15:00. Зато в 17 часов "Александрия" встретится с житомирским "Полесьям".

Три поединка сыграют в воскресенье. Закарпатский "Минай" в 13:00 начнет домашний матч против луганской "Зари". Через два часа на поле в Ковалевке появятся "Колос" и донецкий "Шахтер". Впоследствии полтавская "Ворскла" встретится с одесским "Черноморцем" (17:00).

В понедельник вечером столичная "Оболонь" в Киеве примет криворожский "Кривбасс". Старт встречи – в 17:00. В свою очередь оединки "Руха" со Львова против "Днепра-1" и киевского "Динамо" против "Вереса" из Ровно перенесли из-за еврокубков. Новые даты матчей определят позже.

Домашние поединки ЛНЗ, "Александрии", "Колоса", "Ворсклы" и "Оболони" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч же "Миная" будут транслировать в эфире телеканалов "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".

Список матчей 5-го тура Премьер-лиги:

  • ЛНЗ – "Металлист 1925", 26 августа, 15:00
  • "Александрия" – "Полесье", 26 августа, 17:00
  • "Минай" – "Заря", 27 августа, 13:00
  • "Колос" – "Шахтер", 27 августа, 15:00
  • "Ворскла" – "Черноморец", 27 августа, 17:00
  • "Оболонь" – "Кривбасс", 28 августа, 17:00

Продолжение УПЛ 26-28 августа: полное расписание матчей пятого тура

К слову, Украина потеряла позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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