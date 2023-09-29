Продление спецзакона. Еще одна страна ЕС разрешит украинцам оставаться до 2025 года

На заседании Совета ЕС 28 сентября страны договорились продлить временную защиту для украинских беженцев. В министерстве иммиграции и интеграции Дании заявили, что действие спецзакона, позволяющего украинцам работать, учиться и получать медицинские услуги в этой стране, будет продлено на один год до марта 2025 года.

"Перспективы прекращения варварской захватнической войны в Украине пока нет. Это абсолютно экстраординарная ситуация, и поэтому для нас тоже единственно правильно продлить спецзакон. Несмотря на сложное положение, многим украинцам удалось устроиться на работу в этой стране. Что, по моему мнению, является очень позитивным. Впоследствии разберемся, есть ли необходимость вносить изменения в спецзакон", – сказал министр иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Бек.

Национальный интеграционный барометр показывает, что 53% взрослых украинцев в Дании уже работают. Датские предприниматели давно настаивали на продлении действия спецзакона, иначе украинские беженцы должны были покинуть страну в марте 2024 года.

Спецзакон для украинских беженцев был принят в Дании 17 марта 2022 года. С тех пор разрешение на временное проживание получили около 40 тысяч бежавших от войны в Украине. Большинству из них государство также выделило жилье. Отказ во временном проживании получили 908 человек.