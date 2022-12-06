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Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 6 декабря

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Эр-Райян, Вторник 06 декабря 2022 10:45
Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 6 декабря Фото: Криштиану Роналду в хорошем настроении подошел к плей-офф ЧМ-2022 (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Во вторник программа первой стадии поединков на вылет Кубка мира в Катаре завершится двумя матчами. Представители групп E, F, G и H поведут борьбу за путевки в четвертьфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В рамках 1/8 финала победители квартетов меряются силами с командами, финишировавшими вторыми в соседних группах. В частности, сборные Марокко и Португалии триумфовали на групповом этапе.

Именно магрибцы начнут игровой день в 17:00. Соперником "Атласских львов" станет национальная команда Испании. Результаты пиренейцев пока неубедительны. После рогрома Коста-Рики (7:0) они свели вничью поединок с немцами и проиграли сборной Японии (1:2).

В 21:00 в Лусаиле сойдутся Португалия и Швейцария. Команда Криштиану Роналду после двух побед на старте позволила себе проиграть Республике Корея последний матч группы (1:2). Тем временем альпийцы достойно противостояли грозной Бразилии (0:1) и обыграли камерунцев с сербами.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 6 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Марокко – Испания, 6 декабря, 17:00
  • Португалия – Швейцария, 6 декабря, 21:00

К слову, накануне сборная Бразилии разгромила Южную Корею на стадии 1/8 финала ЧМ-2022.

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